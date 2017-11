Vier zondagavonden wintervuurwerk op Scheveningen

DEN HAAG - Scheveningen is vier zondagavonden het decor van een kleurrijke vuurwerkshow. Rond de Pier wordt het wintervuurwerk afgeschoten. De gratis show is vanaf 19.00 uur goed te zien vanaf de boulevard en het strand.

'Het gaat niet om een competitie tussen landen zoals tijdens de zomer', zegt Guido Venema van de organisatie. Op het strand voor het Kurhaus wordt het professionele vuurwerk ontstoken en het gaat dan puur om de show.

De wintervuurwerkshows staan gepland voor zondag 26 november, 3 december, 10 december en 17 decemeber. Zoals altijd kan het weer roet in het eten gooien. Als het hard waait of regent gaat het vuurwerk niet door. 'Op het strand hebben we geen omroepinstallatie, dus check vooraf via de sociale media of het vuurwerk afgestoken wordt. De Facebookpagina is daarbij de beste optie', aldus Guido in UIT! op Radio West.