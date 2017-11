Deel dit artikel:











60-jarige Voorburgse overvallen en mishandeld in woning Foto: Regio15

VOORBURG - Een 60-jarige vrouw is vrijdagavond overvallen in haar woning in Voorburg. Twee mannen met bivakmutsen mishandelden de vrouw en bedreigden haar met een wapen.

De vrouw zat rond 23.00 uur televisie te kijken in haar woning aan het Van Wassenaer Hoffmanplein toen de deurbel ging. Toen ze de deur opende, drongen de twee mannen onder bedreiging van een wapen haar woning binnen. De vrouw werd gedwongen verschillende spullen aan de overvallers te geven. Daarna maakten de overvallers zich uit de voeten. Een bekende van de vrouw die geen contact met haar kreeg, besloot langs te gaan. Rond 02.30 uur vond zij het slachtoffer overstuur in haar woning, waarna de politie gebeld werd. Het 60-jarige slachtoffer is in de ambulance nagekeken en heeft aangifte gedaan.