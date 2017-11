Deel dit artikel:











Vier auto's in brand op parkeerdak Haagse Laakweg Foto: Regio15

DEN HAAG - Op het parkeerdak van de Jumbo aan de Laakweg in Den Haag zijn vier auto's in brand gevlogen. Volgens website Regio15 ging het fout toen een telefoonoplader in een auto vlam vatte. De brand breidde zich uit naar andere geparkeerde auto's.

De eigenaar probeerde nog om de brand zelf te blussen, maar dat lukte niet meer. Uiteindelijk vlogen drie auto's in brand en liep eentje zware brandschade op. Het hadden er nog meer kunnen zijn als andere eigenaren hun voertuig niet snel hadden weggehaald. In Molenwijk en Laak zorgden dikke zwarte rookwolken voor verminderd zicht. De politie sloot de Mercuriusweg af voor het verkeer. Klanten van de Jumbo mochten tijdens de bluswerkzaamheden het parkeerdak niet meer op en moesten onderaan de roltrap wachten.