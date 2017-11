Burgemeester Pauline Krikke: 'Debat over afsplitsende raadsleden nodig'

DEN HAAG - De Haagse burgemeester Pauline Krikke wil een debat over afsplitsende gemeenteraadsleden. Krikke vraagt zich af of het wel wenselijk is dat iemand zijn zetel mag houden als diegene niet meer met zijn partij door een deur kan. Dit heeft de burgemeester laten weten in het NPO Radio 1 programma Kamerbreed.

Volgens de burgemeester is het goed voor de helderheid bij kiezers als raadsleden die voor een bepaalde partij gekozen zijn niet hun zetel behouden wanneer ze zich afsplitsen van hun partij. 'De kiezer heeft gekozen, dan kun je niet blijven zitten als je wat anders wil', aldus Krikke in Kamerbreed. 'Het debat over deze kwestie zou wat mij betreft wel gevoerd mogen worden.'

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018 sluit Krikke niet uit dat de volgende coalitie in Den Haag uit meer dan de vijf huidige partijen zal bestaan. 'Als we kijken naar hoeveel partijen we nu in de raad hebben, kan ik mij voorstellen dat voor een volgende coalitie meer partijen nodig zijn.'



Politici moeten echt voor de stad willen gaan en niet verzanden in eindeloze debatten Pauline Krikke - burgemeester Den Haag

Volgens Krikke moeten de partijen in Den Haag dan ook heel goed nadenken over wat er straks komt te staan in het coalitieakkoord. 'Op lokaal niveau heb je vooral praktische problemen op te lossen. Politici moeten dan echt voor de stad willen gaan en niet verzanden in eindeloze debatten.'