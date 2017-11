Recordaantal bezoekers voor ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk

NOORDWIJK - Ruimtevaartmuseum Space Expo in Noordwijk heeft zaterdag de honderdduizendste bezoeker van dit jaar verwelkomd. Het is voor het eerst sinds de oprichting in 1990 dat het museum in een jaar tijd zo veel bezoekers trekt.

De gelukkige is Eise Giebel uit Bloemendaal, die met zijn ouders en vrienden zijn verjaardagsfeest kwam vieren. Burgemeester van Noordwijk Jan Rijpstra en directeur Rob van den Berg van Space Expo verrasten hem met een cadeaupakket, met daarin onder meer een door astronaut André Kuipers gesigneerde dvd. Het toeval wil dat Eise is vernoemd naar Eise Eisinga, naamgever van het beroemde planetarium in Franeker.

Bezoekers aan de Space Expo kunnen echte raketten en satellieten bekijken. Ook zijn er van de maan afkomstige stenen te zien en kunnen bezoekers in een simulatieruimte ervaren hoe het is om in een ruimtecapsule te zitten. In de afgelopen jaren is de publieke interesse voor de ruimtevaart, en daarmee het bezoekersaantal van het museum, flink gegroeid.



Meer belangstelling

'Onder meer dankzij Kuipers, die nu optreedt als ambassadeur, is er meer belangstelling gekomen voor ruimtevaart', zegt directeur Van den Berg. 'Steeds vaker worden in de media verhalen gepubliceerd over langs de aarde razende asteroïden, de mogelijke aanwezigheid van water op planeten als Mars en trekken mooie foto's van Pluto veel aandacht.'