Kensington hoofdact van De Westland Kros

WESTLAND - Nederlands populairste rockband Kensington is de headliner van de komende editie van De Westland Kros. Het is de derde keer dat de Utrechtse band tijdens het Westlandse festival op het podium staat.

Kensington staat deze week vijf keer in een uitverkocht Ziggo Dome en zal komend voorjaar dus ook in het Westland te bewonderen zijn. In 2015 en 2016 was de band ook al te zien, maar uit een peiling bleek dat de Westlanders geen genoeg kunnen krijgen van de band. Kensington werd het vaakst genoemd voor de lustrumeditie van De Westland Kros. In juni vind de vijfde editie van dit festival plaats.

Het festival vond eerder plaats onder de naam Westlandse Cross. Behalve de naamswijziging zijn er meer veranderingen komend jaar. De vrijdag van het festival zal in het teken staan van de Westlandse cultuur. De organisatie is druk bezig met een avond voor en door Westlanders.

LEES OOK: Wolter Kroes zet Westlandse Cross op zijn kop