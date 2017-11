Haagse apotheker maakt dure medicijnen zelf

DEN HAAG - Paul Lebbink is misschien wel de Robin Hood van de wijk Transvaal. De apotheker zet zich al sinds jaar en dag in voor mensen in de wijk die dure medicijnen niet kunnen betalen. Daarom maakt hij de medicijnen zelf, maar dan voor een veel lagere prijs.

'Onze drijfveer is: we willen mensen graag helpen met medicatie', zegt Lebbink. 'Dat is de reden dat ik apotheker geworden ben, dat is de reden dat ik hier in de apotheek werk. Door toeval ben ik hier eigenlijk terechtgekomen in de Schilderswijk, in apotheek Transvaal. Mijn missie is ook hier om de gezondheid van patiënten te bevorderen met medicatie.'

Binnenkort begint Lebbink met zijn medewerkers aan de productie van Orkambi, het medicijn tegen taaislijmziekte. Dat is echter niet het enige middel waarmee de apotheker zijn patiënten helpt. Voor kinderen met epilepsie maakt Lebbink speciale cannabisdruppels. 'We hebben meer ideeën, maar daar gaan we volgend jaar mee naar buiten komen.'



Ziektekosten

Toch komt het in deze wijk regelmatig voor dat mensen niet verzekerd zijn voor hun ziektekosten. 'Gewoon omdat ze het niet kunnen betalen', weet Lebbink. De premies om de zorgverzekering te betalen zijn best hoog. En heb je je premie betaald, dan krijg je niet eens alles vergoed.'

Zijn patiënten zijn vol lof over hun apotheker. Hij is een heel klantgerichte, vriendelijke man die echt voor zijn patiënten tot het uiterste gaat. Dat gaat zelfs zo ver dat hij recepten aan huis brengt bij slecht weer, met de fiets welteverstaan!'

