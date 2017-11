Deel dit artikel:











Man aangehouden na knokpartij in zwembad Monster Politie grijpt in bij zwembad De Boetzelaer in Monster (Foto: Regio15)

MONSTER - In zwembad De Boetzelaer in Monster is zaterdag een knokpartij uitgebroken. De politie heeft een man gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is.

Volgens nieuwssite Regio15 zou de man tijdens een afzwemfeestje in het zwembad aan de Madeweg om zich heen hebben geslagen. Volgens getuigen zouden bezoekers en zwembadpersoneel de man onder bedwang hebben gekregen. De politie kwam met ten minste vier voertuigen op het incident af. Een medewerkster van het zwembad bevestigt dat er een schermutseling 'tussen twee heethoofden' heeft plaatsgevonden. 'Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Laten we het niet groter maken dan het is.' LEES OOK: Nieuwe regels vallen zwembad De Boetzelaer in Monster 'rauw op het dak'