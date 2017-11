Team AkzoNobel finisht tweede etappe Volvo Ocean Race als vijfde

DEN HAAG - Team AkzoNobel is zaterdagavond als vijfde gefinisht in de tweede etappe van de Volvo Ocean Race. Het team van de Nederlandse schipper Simeon Tienpont kwam een dag later binnen dan de Spaanse winnaar Mapfre. De boot ligt na twee van de negen etappes op de vierde plaats in het klassement.

Het team deed er 20 dagen, 7 uur, 24 minuten en 7 seconden over om van Lissabon naar Kaapstad te zeilen. 'We hadden een goed aanvalsplan, maar tot onze teleurstelling konden we geen grip krijgen op de wind. Toch complimenten aan de hele ploeg, we hebben tot het einde geknokt.' Ook Turn the Tide on Plastic en Scallywag kwamen zaterdagavond pas aan.

Team Brunel, het andere Nederlandse team dat meedoet aan de Volvo Ocean Race, finishte afgelopen zaterdagnacht als vierde in Kaapstad. Het team van Bouwe Bekking greep naast een podiumplaats. 'We zijn natuurlijk toch wel een heel klein beetje teleurgesteld. Zeker met de vierde plaats, want we zaten er erg goed bij', reageerde Bekking na aankomst in Zuid-Afrika.



Volgende bestemming

De vloot van zeven jachten was op zondag 5 november in Lissabon van start gegaan. De boten liggen nu tot 10 december in de haven van Kaapstad. Daarna wordt de race vervolgt naar de volgende bestemming: Melbourne, Australië.

