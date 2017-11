Haagse Gio (12) geniet van droomdag na hevige strijd tegen kanker

DEN HAAG - Voor de 12-jarige Gio uit Den Haag, die herstelt van kanker, zijn de grootste wensen zaterdag binnen één dag in vervulling gegaan. Stichting Kanjer Wens bezorgde de jonge Hagenaar een onvergetelijke dag vol snelle auto's, spannende uitjes en idolen.

Gio kreeg de dag aangeboden omdat hij herstelt van zijn strijd tegen een terugkerende Wilmstumor. Dat is een type nierkanker dat alleen bij kinderen voorkomt. Voor de tweede keer komt hij terug van een zware strijd tegen de ziekte. 'Op dit moment is hij 'schoon' en ziet het er goed uit voor hem', zegt Peter Visser van Stichting Kanjer Wens, die Gio de hele dag begeleidde.

Tijdens Gio's bijzondere dag gingen zijn wensen één voor één in vervulling: hij kreeg onder meer tekenles van een 3d-tekenaar, ontsnapte uit een escape room, speelde videospelletjes met zijn favoriete gamer, reed met coureur Kelvin Snoeks in een Porsche en leerde zelf pizza leren maken. De hele dag bracht hij door met zijn grote held, de bekende YouTuber Rob Hoekx. 'Als je deze twee jongens samen ziet, het zouden broers kunnen zijn', zegt Visser.



Sportwagens en politiemotoren

Gio en zijn gezelschap werden daarbij rondgereden in dure sportwagens, terwijl een politie-escorte hen door het drukke verkeer leidde. 'De bijzondere dag van Gio is echt van de meest bijzondere Kanjer Wens Dagen die we ooit georganiseerd hebben', zegt Visser. 'Er waren namelijk zoveel hoogtepunten in, het is bijna ongelooflijk dat het gelukt is om dit alles te regelen.'

Gio was aan het einde van de dag compleet overdonderd en uitgeput. 'Dit was echt de mooiste dag van mijn leven.'

