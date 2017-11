Wegen naar Zee; het geheim achter Scheveningse vissersfamilies

DEN HAAG - Twee jaar lang heeft Paulien Bakker eraan gewerkt, de serie Wegen naar Zee die een uniek inkijkje geeft in Scheveningse vissersfamilies. Drie families met drie generaties vertellen over hun tradities en idealen.

'Ik wilde eigenlijk iets vinden wat Scheveningse jongeren zou kunnen inspireren', vertelt Paulien. De Scheveningse vissersfamilies ziet zij als grote inspiratiebron. 'Deze mensen hebben iets meegemaakt en kunnen daar ook over vertellen.'

Tijdens het maken van de documentaires heeft Paulien veel verschillende mensen gesproken. In die gesprekken kwam vaak naar voren dat Scheveningse jongeren bij hun carrièrekeuze heel erg kijken naar de tradities in hun familie. Vrijwel alle jongeren die ze heeft gesproken hebben uiteindelijk voor een baan gekozen die met de zee of visserij te maken heeft.

Jong geleerd, oud gedaan





Eén van de jongeren die in de serie zijn verhaal doet is de 25-jarige Matthijs den Heijer. Zijn overgrootvader is ooit begonnen met een visgroothandel. Inmiddels zijn we vier generaties verder en staat Matthijs op het punt om het bedrijf over te nemen. 'Je bent deel van iets wat veel mensen niet begrijpen. De familie zit in het bedrijf, maar aan de andere kant zit het bedrijf ook in de familie'.

De serie 'Wegen naar Zee' wordt vanaf 6 december uitgezonden op TV West.