Deel dit artikel:











'Een lache boekie over Westlandse taal' voor cultuurwethouder De Goeij Wethouder Marga de Goeij en auteur Michel van der Goes (Foto: WOS)

WESTLAND - Cultuurwethouder Marga de Goeij heeft het eerste exemplaar in ontvangst genomen van 'Een lache boekie over Westlandse taal'. Het is een boekje vol typisch Westlandse woorden en uitdrukkingen en uitgebreide omschrijvingen van de betekenissen ervan.

De Goeij kreeg dit boekje vrijdag uit handen van samensteller Michel van der Goes. In het boekje komen uitdrukkingen en gezegdes voor van zowel de oudere als jongere generaties Westlanders. Er staat ook een aantal op het Westland geïnspireerde gedichtjes in. Het boekje kent ook een aantal nieuwe woorden, zoals een streekterm voor fitnessinstructeur: borstkassenbouwer. 'Deze hebben vaak een humoristische insteek; net als de voorbeeldzinnen die bij de omschrijvingen van de woorden te vinden zijn', aldus Naaldwijker Van der Goes tegen de WOS, mediapartner van Omroep West. LEES OOK: Cursus Haags dialect in restaurant in Rijswijk