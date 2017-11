Deel dit artikel:











Korfbal: Fortuna kan TOP niet in verlegenheid brengen, Avanti nog altijd zonder overwinning TOP-speler Paul Anholts aan de bal (foto: Orange Pictures)

REGIO - Het is de korfballers van Fortuna niet gelukt landskampioen TOP in verlegenheid te brengen. De regerend landskampioen rekende zaterdag in de eigen Sassenheimse sporthal ‘De Korf’ met 28-20 af met de Delftenaren.

Het duel tussen de twee Zuid-Hollandse korfbalclubs ging in de eerste twintig minuten nog redelijk gelijk op. Fortuna kon het aardig bijhouden, maar daar kwam na de rust verandering in. TOP gaf was meer gas, liep uit en trok de overwinning uiteindelijk relatief eenvoudig over de streep. Avanti wacht op het hoogste niveau nog altijd op haar eerste zege. Na de nederlagen tegen KCC en DOS ’46 was ook DVO (voor aanvang ook nog zonder overwinning) zaterdagavond te sterk voor de ploeg uit Pijnacker.

Hatelijke nul Tot de veertigste minuut kon Avanti aardig verzet bieden (16-16), maar daarna liep DVO steeds verder uit: 23-17. Door de nederlaag staat Avanti na drie speelronden in de Korfbal League nog altijd op de hatelijke nul.