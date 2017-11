Klopjacht op inbrekers in Wateringen

WATERINGEN - In woonwijk De Venen in Wateringen heeft de politie in de nacht van zaterdag op zondag een klopjacht gehouden op een aantal inbrekers. Daarbij zouden onder meer de hondenbrigade en een politiehelikopter zijn ingezet. Dat meldt nieuwssite Regio15.

De inbrekers zouden via het raam een woonhuis aan het Randveen zijn binnengekomen en via hetzelfde raam ook weer naar buiten zijn gegaan. Of er iets is gestolen is niet bekend. Ooggetuigen melden dat het zou gaan om twee inbrekers.

Veel buurtbewoners hadden last van de helikopter, die hen uit de slaap hield. Het is niet bekend of er aanhoudingen zijn verricht.