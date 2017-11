Kerstbrunches bijna uitverkocht

DEN HAAG - Mocht je toch besluiten zonder je schoonmoeder de Kerst buiten de deur door te willen brengen, dan moet je opschieten. Er is een run op de kerstbrunches bij de restaurants in de regio. Sommige van hen zijn al helemaal uitverkocht. En ook de Kerstdiners zijn al bijna volgeboekt.

Dit blijkt uit een belronde door Omroep West. Volgens een restauranthouder in Leiden begonnen de reserveringen al vlak na de zomer. Het algemene beeld in Leiden: 70 procent van de arrangementen is volgeboekt.

In het Westland is het helemaal raak. Restaurant de Watertuin is al bijna uitverkocht: 'Je kan merken dat de economie weer beter loopt,' zegt eigenaar Stevie Lobert. Zijn collega Eddie Moerman van Unicum beaamt dat mensen sneller uit gaan eten: In januari begonnen de eerste boekingen al. 'De Kerstbrunch en Kerstavond zit ik helemaal vol.'