Mannen met honkbalknuppel bedreigen fietser

WESTLAND - In het Westland zijn zondagochtend vijf mensen door de politie aangehouden, omdat zij een passerende fietser bedreigden met een honkbalknuppel. Ooggetuigen zagen hoe de mannen daarna in een auto stapten en met hoge snelheid wegreden. Zij gaven het kenteken door aan de politie.

Agenten wisten de auto later klem te rijden in de omgeving van de Grote Woerdlaan in Naaldwijk. In de auto is inderdaad een honkbalknuppel aangetroffen. Omdat er snel moest worden gehandeld en er niet genoeg agenten ter plekke waren, zijn twee van de vijf verdachten even met handboeien vastgemaakt aan een lantaarnpaal. 'Dit is bepaald niet de standaard procedure', benadrukt een woordvoerder van de politie. 'Maar op zo'n moment kies je voor de veiligheid van collega's en omstanders.'

Rond 3:00 uur konden de vijf mannen worden aangehouden. Zij hebben de nacht doorgebracht in de cel. De honkbalknuppel is in beslag genomen en vernietigd. De auto is meegenomen door een politieberger. Over het motief is nog niets duidelijk. Zondag zullen zij worden verhoord.