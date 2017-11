Deel dit artikel:











Agent loopt oogletsel op door mishandeling Foto: archief

DEN HAAG - Een 30-jarige Hagenaar heeft in de nacht van zaterdag op zondag een agent in het gezicht geslagen. De agent liep hierbij oogletsel op. Het incident vond plaats bij een café aan het Noordeinde. Eerder op de avond had de verdachte daar al een vrouw geslagen

Na de mishandeling van de vrouw weigerde de man het café te verlaten. Hierop belde de eigenaar de politie. Agenten verzochten de man naar huis te gaan, toen hij opeens uithaalde naar een agent. De agent liep hierbij letsel aan het oog op en is in het ziekenhuis behandeld. De Hagenaar is aangehouden voor mishandeling. De agent die geslagen werd, heeft aangifte gedaan. Het is niet bekend wie de vrouw is die de verdachte eerder op de avond een klap verkocht.