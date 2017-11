Deel dit artikel:











Atletiek: Khalid Choukoud derde in Warandeloop Khalid Choukoud in actie tijdens de Amsterdam Marathon. (Foto: ANP)

DEN HAAG - Khalid Choukoud is als derde geëindigd bij de internationale Warandeloop in Tilburg. De Haagse hardloper moest veertien tellen toegeven op de Zweedse winnaar Napoleon Solomon. Die kwam na 10,3 kilometer solo over de meet in de veldloop, die deel uitmaakt van het Lotto Crosscircuit. De Duitser Richard Ringer eindigde als tweede op zes seconden.

De atleten snelden over een parcours op het terrein van Beekse Bergen, dat volgend jaar op 9 december decor is van de EK veldlopen. Solomon nam halfweg de race het initiatief en bleek voor de rest niet bij te houden. Choukoud, zesvoudig Nederlands crosskampioen, hield goed stand in het internationale gezelschap. Hij hield een aantal sterke Portugezen en Scandinaviërs achter zich.

Bij de vrouwen ging de zege ook naar Zweden. Meraf Bahta was de snelste in de modderige cross over 8,3 kilometer. Ze bleef de Zwitserse Fabienne Schlumpf en de Duitse Elena Burkard net voor. Beste Nederlandse was Andrea Deelstra op de achtste plaats.