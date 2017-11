Deel dit artikel:











Weekoverzicht: dit mag je deze week niet gemist hebben Vledder overleefde het incident niet Foto: Website Vereniging Professoren-en Burgemeesterswijk

REGIO - We kijken terug op de afgelopen zeven dagen. Het was de week waarin het Openbaar Ministerie geen celstraf eiste tegen de agenten die betrokken waren bij de dood van Mitch Henriquez. In Leiden beet een pitbull een chihuahua dood en in een bekend warenhuis was geen rookworst meer te krijgen!