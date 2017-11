Bobsleeën: Lichte verbetering Bror van der Zijde in viermansbob

WADDINXVEEN - Bror van der Zijde is bij wereldbekerwedstrijden in Whistler als zeventiende geëindigd in de Nederlandse viermansbob. De ploeg met piloot Ivo de Bruin, Jeroen Piek en Janko Franjic gaf na twee runs ruim een seconde toe op de winnaar, de Rus Alexander Kasjanov. Die hield het team van de Brit Lamin Deen achter zich.

De slee van de Duitser Nico Walther was goed voor de derde tijd. Diens landgenoot Johannes Lochner, vijfde in Whistler, blijft leider in de wereldbekerstand. De winst van Kasjanov was verrassend. De Rus was in de vorige wedstrijden slechts als tiende en elfde geëindigd.

Voor de Bruin betekende de zeventiende plaats een lichte verbetering. Eerder werd hij negentiende en achttiende. Voor olympische deelname is een top 12-notering in de rangschikking half januari nodig. Ook in de tweemansbob komt De Bruin daar vooralsnog niet in de buurt.

Kwalificatie-eis





'We moeten nog zes plaatsen omhoog, daar gaan we heel hard voor vechten', reageerde de bobber, doelend op de kwalificatie-eis. Tevreden was hij over de starts in beide runs: 'We behaalden 4,82 en 4,81 op de start. Dat is weer een stap naar voren. Elke week worden we iets beter.'

'In de eerste run, ging het goed tot bocht zeven', keek De Bruin terug. 'Daar zat een foutje, waardoor we heen en weer gleden in de bocht. Frappant was dat ook wereldkampioen Friedrich en olympisch kampioen Melbardis hetzelfde foutje maakten. Dus we waren in goed gezelschap.'



Köningsee

Het team verlaat nu Noord-Amerika en vertrekt naar Königsee, voor een wedstrijd om de Europa Cup. In het weekeinde van 9 en 10 december staat de volgende wereldbekerwedstrijd op de agenda. In het Duitse Winterberg vindt dan zowel een twee- als viermansbobwedstrijd plaats.

