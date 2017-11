Deel dit artikel:











Opstelling ADO: Beugelsdijk verwijst Meissner naar de bank tegen Vitesse Foto: Soccrates Images

DEN HAAG - Tom Beugelsdijk is terug in de basis bij ADO Den Haag. De verdediger heeft zijn schorsing erop zitten en krijgt zondag van coach Fons Groenendijk in het uitduel met Vitesse weer de voorkeur boven Thomas Meissner, die op de bank moet beginnen. Verder zijn er geen wijzigingen ten opzichte van de 4-1 thuiszege op Heracles Almelo van afgelopen zondag.

Beugelsdijk vormt centraal achterin een koppel met Wilfried Kanon. Zij worden door Tyronne Ebuehi en Aaron Meijers geflankeerd. Robert Zwinkels verdedigt het Haagse doel. Op het middenveld staan Lex Immers, Nasser El Khayati en Danny Bakker. Voorin mogen Sheraldo Becker, Erik Falkenburg en de jarige Melvyn Lorenzen (23) opnieuw starten. Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Foor, Mount, Serero; Van Bergen, Matavz, Linssen. Opstelling ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati, Bakker; Becker, Falkenburg, Lorenzen. Vitesse - ADO Den Haag live op 89.3 FM Radio West Het eredivisieduel Vitesse - ADO Den Haag is vanaf 16.45 uur live te volgen op 89.3 FM Radio West. Jim van der Deijl en Pim Markering doen verslag vanuit de Gelredome in Arnhem. De wedstrijd is ook te volgen via Twitter, Facebook en Instagram. LEES OOK: Voorbeschouwing Vitesse – ADO Den Haag: Beugelsdijk weer beschikbaar, maar start op de bank