LIVEBLOG: Vitesse - ADO Den Haag ADO viert de 4-1 overwinning op Heracles Almelo. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - ADO Den Haag gaat zondag in speelronde 13 van de eredivisie op visite bij Vitesse. Dat is een duel tussen de nummers 7 en 10 op de ranglijst, waarbij het Haagse team 'slechts' twee punten achterstand heeft op de Arnhemse formatie van voormalig ADO-trainer Henk Fraser. De groen-gelen verloren in 2014 voor het laatst een uitwedstrijd tegen Vitesse. Aftrap is om 16.45 uur. Alles over de wedstrijd is te volgen via 89.3 FM Radio West en dit liveblog.