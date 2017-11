Deel dit artikel:











Felle brand in Haags woonhuis Foto: Regio 15

DEN HAAG - In de Van Brakelstraat in Den Haag heeft zondagmiddag een felle uitslaande brand gewoed in een woonhuis. Het gaat om een complex waar meerdere woningen boven en naast elkaar zijn gebouwd. Dit huis ligt op de derde verdieping. Een aantal huizen in de directe omgeving is geëvacueerd.

De brand werd rond 14:00 uur gemeld. De brandweer zette twee tankautospuiten en een hoogwerker in en had het vuur vrij snel onder controle. Er vielen geen gewonden. Een persoon is ter plekke nagekeken op rookinhalatie. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Ook is niet bekend wanneer de bewoner van het uitgebrande huis weer terug naar de woning kan.