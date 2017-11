Deel dit artikel:











Derde divisie: Heerlijk weekend voor Westlandia, Quick en HBS Foto: Orange Pictures

NAALDWIJK - Het is een heerlijk weekend geworden voor onze regioclubs in derde divisie zondag. Westlandia boekte thuis een 2-1 overwinning op De Meern, Quick was in eigen huis met 3-0 te sterk voor Jong De Graafschap en HBS pakte drie punten bij Be Quick 1887 (1-2).



Scoreverloop Westlandia - De Meern 2-1 (2-1): 1-0 Ripson, 1-1 Nicolaas, 2-1 Spruijt. Bijzonderheid: Markes (Westlandia) mist strafschop bij 2-1 stand. Scoreverloop: Quick - Jong De Graafschap 3-0 (2-0): 1-0 Bouyaouzan, 2-0 Meinema, 3-0 Van der Heiden. Scoreverloop Be Quick 1887 - HBS 1-2 (0-0): 0-1 Van Kesteren, 1-1 Driever, 1-2 Mulder. Bijzonderheid: Van der Helm (HBS) stopt strafschop Driever bij 1-2 stand.