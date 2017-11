D66 wil Haagse Canal Parade

DEN HAAG - Krijgt Den Haag in navolging van Amsterdam een jaarlijkse Canal Parade? Als het aan de Haagse D66-fractie ligt wel. De botenparade zal dan door meerdere Haagse wijken trekken. Doel is de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHTBI's) te vergroten.

D66'ers Kim Waanders en Imro Blom hebben een plan geschreven voor een Haagse botenparade, maar dan wel minder commercieel zoals de jaarlijks Canal Parade in Amsterdam. Met de tocht door de Haagse grachten wil het tweetal een grote groep inwoners bereiken.

Volgens D66 heeft Den Haag een bloeiende gayscene, waaronder ook hetThe Hague Rainbow Festival. De organisatie hiervan is enthousiast over het plan. Het hoopt de botenparade dan ook al in de zomer van 2018 op te kunnen nemen in het programma, zoals ook te zien is op hun Facebook-pagina. D66 maakt zich in de Haagse politiek hard voor de uitvoering van het plan.

