ADO moet in slotminuten buigen voor Vitesse

DEN HAAG - Met hangen en wurgen dacht ADO Den Haag een punt over te houden aan de uitwedstrijd tegen Vitesse. Maar met een man minder ging het vlak voor tijd alsnog mis voor de Hagenaars. De uitblinkende doelman Robert Zwinkels moest in de slotfase toch nog twee keer capituleren: 2-0.

De openingstreffer viel pas in de 87ste minuut en kwam op naam van Matt Miazga. De Amerikaanse verdediger kopte fraai in uit een hoekschop van Mason Mount. Diep in de extra tijd besliste Bryan Linssen uit een succesvolle counter het duel, dat pas na de rust goed op gang kwam.

ADO moest vanaf de 71ste minuut met tien man verder na de tweede gele kaart voor verdediger Tyronne Ebuehi. De middenmoter knokte dapper door, maar bezweek in de eindfase toch onder de Arnhemse druk. Tot de 1-0 trof Vitesse meerdere malen paal en lat óf Zwinkels.



Overwicht

Vitesse had na een teleurstellende eerste helft een groot overwicht in het tweede bedrijf. De winnende goal leek echter uit te blijven. Vlak na de pauze stopte Zwinkels nog een penalty van Vitesse-spits Tim Matavz. Daarna belandde de bal twee keer op de paal en een keer op de lat achter de Haagse keeper.

Miazga brak echter alsnog de ban waarna Linssen de eerste zege in de laatste vier competitieduels veiligstelde. De formatie van voormalig ADO-trainer Henk Fraser, die donderdag bij Lazio (1-1) werd uitgeschakeld in de Europa League, bleef zesde op de ranglijst. ADO zakte naar de elfde plek.

1-0 Miazga (87'), 2-0 Linssen (90+4')

Bijzonderheid: Vitesse-speler Matavz mist penalty (50')

Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Faye (Büttner, 79'); Foor (Bruns, 49'), Mount, Serero; Van Bergen, Matavz (Castaignos, 69'), Linssen.

ADO Den Haag: Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers, El Khayati (David, 73'), Bakker; Becker, Falkenburg (Johnsen, 66'), Lorenzen (Hooi, 66')

Gele kaarten: Castaignos (Vitesse), Immers (ADO Den Haag)

Rode kaart: Ebuehi (ADO Den Haag, 2x geel, '70)

Scheidsrechter: Janssen

Toeschouwers: 14.754 (Gelredome, Arnhem)