West Wekker: Zware ochtendspits, botenparade in Den Haag en ADO verliest

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag en dat betekent dat de werkweek weer begint. Als je de weg op gaat, wees gewaarschuwd. De Verkeersinformatiedienst en de ANWB verwachten een zware ochtendspits. Dit en meer lees je in de West Wekker.

1. Zeer drukke ochtendspits: lange files in de regio

De ochtendspits komt vandaag al vroeg op gang. Het weer helpt niet mee: er vallen flinke buien tussen 06.00 en 11.00 uur en dat gaat gepaard met windstoten tot 80 kilometer per uur. Halen we vandaag misschien een nieuw filerecord?

2. D66 wil een Canal Parade in Den Haag

Krijgt Den Haag een jaarlijkse Canal Parade, net als in Amsterdam? Als het aan de Haagse D66-fractie ligt wel. De partij heeft er een plan voor geschreven. De botenparade zal dan door meerdere Haagse wijken trekken. Doel is de acceptatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen te bevorderen.

3. Kerstbrunches in de regio zijn bijna uitverkocht

Mocht je toch besluiten zonder je schoonmoeder de Kerst buiten de deur door te willen brengen, dan moet je opschieten. Er is een run op de kerstbrunches bij de restaurants in de regio. Sommige restaurants zijn al helemaal uitverkocht. En ook de Kerstdiners zijn al bijna volgeboekt.

4. ADO moet in slotminuten buigen voor Vitesse

Met hangen en wurgen dacht ADO Den Haag een punt over te houden aan de uitwedstrijd tegen Vitesse. Maar met een man minder ging het vlak voor tijd alsnog mis voor de Hagenaars. De uitblinkende doelman Robert Zwinkels moest in de slotfase toch nog twee keer vissen: 2-0.

5. Wegen naar Zee; het geheim achter Scheveningse vissersfamilies

Twee jaar lang heeft Paulien Bakker eraan gewerkt, de serie Wegen naar Zee die een uniek inkijkje geeft in Scheveningse vissersfamilies. Drie families met drie generaties vertellen over hun tradities en idealen.

Het weer: Er valt langdurig regen. Het waait ook stevig met mogelijk een stormachtige zuidwestenwind aan zee, in combinatie met zware windstoten. Het wordt 10 graden. In de middag wordt het geleidelijk minder nat.

Vanavond op TV West: Van kas naar kou

Een camping op de noordelijkste plek van de wereld is in principe niet veel anders dan een camping in Nederland. Je slaapt in een tentje, je gaat met zijn allen naar dezelfde wc en voor de echte bikkels: je kunt er zelfs een duik wagen in het koude water. Maar wat de camping onderscheidt, is de bijzondere locatie.