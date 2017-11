Deel dit artikel:











Zware ochtendspits verwacht voor maandag Ochtendspits | Foto: ANP

REGIO - Automobilisten kunnen zich maandag opmaken voor een zware ochtendspits. Dat melden de ANWB en de Verkeersinformatiedienst (VID). Normaal gesproken is het al druk op de snelwegen in onze regio, maar daarnaast is het ook nog eens zeer slecht weer.

Er valt langdurig veel regen, op sommige plaatsen tot 20 millimeter water. Het waait bovendien stevig met mogelijk een stormachtige zuidwestenwind aan zee. Ook is er kans op zware windstoten. De VID sluit zelfs een nieuw filerecord voor de ochtendspits dit jaar niet uit. Dat staat volgens de ANWB nu nog op 889 kilometer afgelopen maandag. Ook toen viel er veel regen en gebeurden er veel ongelukken.