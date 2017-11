Theater Pepijn stopt met jaarlijkse benefietavond

DEN HAAG - Theater PePijn stopt met de jaarlijkse benefietavonden. Het theater wist elk jaar grote namen als Youp van 't Hek, Theo Maassen en Jochem Myjer te strikken om gratis op te treden in het Circustheater om zo geld op te halen voor het kleine cabaretpodium in de Nieuwe Schoolstraat.

Maandagavond is de allerlaatste benefietavond voor het theater dat in 1964 door Paul van Vliet werd opgericht. 'Om de traditie in stijl af te sluiten en de cirkel rond te maken, presenteren we de belangeloos spelende, fantastische line-up in het eigen Diligentia', schrijft directeur Lucien Kembel op de website van het theater.

Sinds PePijn opereert onder de vleugels van Diligentia lukt het steeds beter om de financiën rond te krijgen, waardoor een benefiet eigenlijk niet meer nodig is. Bovendien zou het etiket Benefiet voorbehouden moeten zijn aan kwesties met een grotere maatschappelijke urgentie.



Goud waard

Tijdens de laatste benefietavond zijn er optredens van Erik van Muiswinkel, Vrijdag & Sandifort, Kiki Schippers, Peter Pannekoek, Guido Weijers en Herman in een bakje Geitenkwark.

Ondanks dat het de laatste benefietavond is, hoopt Kembel toch een volle zaal te trekken: 'Theater PePijn vervult een belangrijke rol in de talentontwikkeling van cabaretiers en daarom is ook deze laatste editie van waarde. Een vol Diligentia is daarom goud waard.'