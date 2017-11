Grote problemen op het spoor rond Gouda, treinverkeer komt langzaam op gang

GOUDA - Tussen Gouda en Den Haag, Utrecht en Rotterdam rijden maandagochtend veel minder treinen. Dat komt doordat werkzaamheden aan het spoor in Gouda langer duren dan verwacht. Het is niet duidelijk hoe lang dit gaat duren.

De NS geeft reizigers het advies om om te reizen: 'Plan uw reis met de reisplanner'. Zolang de verstoring duurt, hoeven reizigers geen toeslag te betalen voor de Intercity Direct. Hoe lang de problemen zullen aanhouden is nog niet duidelijk.

Volgens een NS-woordvoerder is spoorbeheerder ProRail verantwoordelijk voor de werkzaamheden. 'Het is heel vervelend, maar we weten nog niet hoe lang deze verstoring gaat duren. Met een drukke ochtendspits zoals vandaag zal het in de treinen extra druk worden.' Tussen Woerden en Gouda zet de NS stopbussen in.



Werkzaamheden

ProRail is afgelopen weekeinde bezig geweest het spoor, de bovenleiding, seinen, wissels en rails te vernieuwen. 'Daarbij is technisch iets niet goed gegaan', zegt een woordvoerder. 'Er is een monteur onderweg voor de noodzakelijke reparaties.' Hij verwacht dat het treinverkeer nog een paar uur plat ligt.

Volgens de ANWB moeten reizigers rekening houden met zeker een uur extra reistijd. Ook op de wegen in onze regio is het druk: er stonden al vroeg kilometerslange files. Bekijk hier de actuele situatie op de weg.