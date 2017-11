Veel files door ongelukken en slecht weer, uren vertraging op A12

REGIO - De ochtendspits kwam maandag vroeg op gang. Rond 6.00 stonden de eerste files in de regio. Moet je naar Utrecht, hou rekening met heel veel vertraging. Door een kettingbotsing zijn drie rijstroken dicht.

Op de A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Zevenhuizen en Bodegraven zijn drie rijbanen dicht door een ongeluk. Rond 7.00 uur liep de vertraging al op tot ruim drie uur.

Ook op de A4 Amsterdam richting Den Haag is het raak. Tussen Hoogmade en Zoeterwoude-Dorp is de linkerrijstrook dicht door een aanrijding. De file loopt snel op. Rond 7.15 uur was de vertraging opgelopen tot 45 minuten.

Op de A4 Rotterdam richting Den Haag was een omleiding ingesteld bij knooppunt Kethelplein, door een ongeluk. Verkeer richting Den Haag werd aangeraden via Gouda (A20, A13) te rijden. Rond 7.15 uur was de weg weer vrij en kon het verkeer weer gewoon gebruik maken van de A4.

Ook op het spoor zijn er problemen. Tussen Gouda en Den Haag, Utrecht en Rotterdam rijden maandagochtend minder treinen. Dat komt doordat werkzaamheden aan het spoor in Gouda langer duren dan verwacht.

Zondag werd er al gewaarschuwd voor een zware ochtendspits. Er valt langdurig veel regen, op sommige plaatsen tot 20 millimeter water. Het waait bovendien stevig met mogelijk een stormachtige zuidwestenwind aan zee. Ook is er kans op zware windstoten.