Chaos op treinstation Gouda: 'Iedereen is boos'

GOUDA - De chaos op het spoor rondom Gouda maandagochtend leidt tot veel boze en gefrustreerde reizigers. Doordat werkzaamheden van ProRail uitliepen, rijden er veel minder treinen deze ochtendspits. 'Ja, ik ben boos op de NS,' aldus een gestrande buschauffeur.

Hij is niet de enige die forse vertraging heeft. Honderden reizigers staan te wachten tot ze van NS-servicemedewerkers te horen krijgen hoe ze op hun eindbestemming kunnen komen. 'Ik werk in Utrecht en het is zo vaak mis op dit traject,' zegt een vrouw op het perron. 'Gelukkig wordt mijn baas niet snel boos op mij.'

Een NS-servicemedewerker moet veel verontwaardigde reizigers op weg helpen. 'Die werkzaamheden aan het spoor worden vaak erg strak gepland. En als er dan iets tegenzit met het weer of met een storing, dan loopt het vaak mis met het treinvervoer. Dat zie je vandaag ook gebeuren. Maar nu is iedereen boos.'



Problemen

Hoe lang de problemen aanhouden is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk rijden de treinen vanmiddag pas weer volgens de dienstregeling. Spoorbeheerder ProRail is druk bezig de problemen te verhelpen.

Wie dacht dat de auto een goed alternatief was voor de trein kwam vanochtend bedrogen uit: door het slechte weer en enkele ongelukken stonden er al vroeg kilometerslange files op de belangrijkste wegen in onze regio.

