Dinsdag 28 november in Team West

REGIO - In het opsporingsprogramma Team West vraagt de politie uw hulp bij het oplossen van misdrijven die in de regio zijn gepleegd. Op dinsdag 28 november ziet u de volgende zaken:

- Na een bezoek aan Ikea in Delft komt een vrouw er achter dat er twee banden van haar auto lek zijn. Uit bewakingsbeelden blijkt dat die opzettelijk zijn lek geprikt.

- Een kleine verkeersruzie in de Haagse wijk Transvaal loopt uit op een gewapende overval waarbij twee mobiele telefoons worden gestolen. Er is beeld van de verdachte.

- Duidelijke beelden van een man die pint met een gestolen pinpas en van twee mannen die met vals geld betalen tijdens een Marktplaatsdeal.

- Een bestuurder van tram 16 in Den Haag wordt uitgescholden en bedreigd door een reiziger. De man is duidelijk in beeld.

- De politie is dringend op zoek naar getuigen van een poging tot beroving in Zoetermeer. De slachtoffers zijn een meisje van 11 jaar en haar broertje van 5.

Team West is dinsdagmiddag om 17.00 uur te zien op TV West. Daarna wordt het programma elk uur herhaald. Ook woensdag overdag wordt Team West nog een aantal keer herhaald.