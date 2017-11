December start koud: winterse buien en gladheid

REGIO - De winter komt eraan! De temperatuur gaat de komende dagen steeds verder naar beneden en ook de kans op winterse buien neemt toe. 'Vanaf de nacht van woensdag op donderdag komt de temperatuur 's nachts onder nul uit. Vanaf dan is de kans op gladheid iedere dag groter,' aldus weerman Huub Mizee.

Voor het zover is, hebben we maandag nog even te maken met te warm weer voor de tijd van het jaar. Dinsdag en woensdag krijgen we een mix van wolken, zon, maar ook een paar buien met hagel en mogelijk op een klap onweer. De temperatuur zakt dan naar een normale 8 graden.

Woensdagavond krijgen de buien steeds meer een winters karakter en gaat het 's nachts licht vriezen, waardoor de kans op gladheid toeneemt. 'Het hoeft maar een buitje te zijn en dan kan het al gelijk glad zijn,' aldus Mizee. 'In de rest van Nederland neemt het aantal buien af, maar in Zuid-Holland blijven we gevoelig voor wat buien. Dat heeft te maken met het relatief warme zeewater, waardoor makkelijk buien ontstaan. Dat zijn dan buien met hagel en natte sneeuw,' aldus Mizee.



Steeds kouder

Donderdag blijft de temperatuur steken op ongeveer 5 graden en hebben de buien die vallen nog steeds regelmatig een winters karakter. Bij een hagelbui kan het tijdelijk even wit worden, maar droge sneeuw wordt er niet verwacht.

Vrijdag en zaterdag wordt het nog kouder met maximumtemperaturen rond 4 graden. Langs de kust vallen opnieuw winterse buien. 'We verruillen de regenjas de komende dagen steeds meer voor een dikke winterjas,' voorspelt de weerman.