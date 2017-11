John van Zweden en Wim Deetman samen op podium Koninklijke Schouwburg

DEN HAAG - In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen organiseert Het Nationale Theater een 'groengele' voorstelling met prominente Hagenaars met een hart voor de stad. Op maandag 18 december staan onder anderen 'behangkoning' John van Zweden, ADO-voetballer Tommie Beugelsdijk en oud-burgemeester Wim Deetman op het toneel van de Koninklijke Schouwburg.

Zij vertellen over hun fascinatie voor Den Haag, hoe de stad vroeger was en hoe de stad er volgens hen in de toekomst uit moet gaan zien. Daarnaast spreken de acht lijsttrekkers van de deelnemende politieke partijen hun wens voor de stad uit voordat de verkiezingsstrijd in volle hevigheid losbarst.

Bezoekers kunnen voor en na de voorstelling in de foyer van de schouwburg een verkiezingsmarkt bezoeken. Daar geven de partijen meer informatie en uitleg over hun verkiezingsprogramma's.



Wensen in de kerstboom

Al vanaf 6 december kan iedere inwoner van Den Haag bij de kerstboom in de Koninklijke Schouwburg zijn eigen wens voor de stad achterlaten. Aan het eind van de kerstperiode zullen alle wensen worden aangeboden aan burgemeester Pauline Krikke.