Voortvluchtige Hagenaar (32) verstopt zich in kast op balkon voor politie

DEN HAAG - Een 32-jarige man uit Den Haag heeft maandagochtend vreemde capriolen uitgehaald om uit handen van de politie te blijven. De Hagenaar, die nog een celstraf van 90 dagen moet uitzitten, verstopte zich in een kast op het balkon.

De politie kreeg te horen dat de voortvluchtige Hagenaar in een woning aan de Koppelstokstraat in Scheveningen was. Toen agenten daar aanklopten, zei de bewoner niet te weten waar de gezochte man was. Na een kleine speurtocht trof de politie de 32-jarige man aan in een kast op het balkon.

De celstraf van 90 dagen kreeg hij in 2016, toen hij werd veroordeeld voor een diefstal uit een bedrijfspand in Oldenzaal. De man is nu naar het politiebureau gebracht en zal binnenkort zijn straf moeten uitzitten.

