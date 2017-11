ProRail over spoorchaos Gouda: 'Onduidelijk wanneer alle treinen weer kunnen rijden'

GOUDA - De problemen op het spoor rondom Gouda zijn voorlopig nog niet voorbij. ProRail werkt hard aan een oplossing, maar vermoedelijk zullen de treinen nog urenlang niet volgens de dienstregeling kunnen rijden. 'We werken met man en macht om de problemen op het spoor te verhelpen,' zegt een ProRailwoordvoerder tegen Omroep West.

Bij de werkzaamheden afgelopen weekeinde heeft de spoorbeheerder gewerkt aan onder meer seinen en wissels. 'Dat werk hebben we niet op tijd af gekregen,' zegt de woordvoerder van ProRail. 'Hierdoor zouden slechts twee sporen beschikbaar zijn, maar door een complexe sein- en wisselstoring konden we zelfs geen enkel spoor veilig gebruiken. En veiligheid gaat boven alles.' ProRail durft nog niet te voorspellen wanneer de storing voorbij zal zijn.

Reizigers moeten er dan ook rekening mee houden dat er waarschijnlijk tot laat in de middag minder treinen rijden. Over het spoor dat Gouda met Den Haag en Rotterdam verbindt rijden vooralsnog 'alleen boemeltjes', aldus de ProRail-woordvoerder. Ook rijden er richting Woerden voorlopig geen sprinters, maar snelbussen. De treinen van en naar Alphen aan den Rijn rijden nog wel.



Boze reizigers

Buiten het station in Gouda stonden vanochtend lange rijen gefrustreerde forenzen te wachten op NS-bussen en ander alternatief vervoer. NS-servicemedewerkers moesten de reizigers verder op weg helpen. 'Die werkzaamheden aan het spoor worden vaak erg strak gepland. En als er dan iets tegenzit met het weer of met een storing, dan loopt het vaak mis met het treinvervoer. Dat zie je vandaag ook gebeuren. Maar nu is iedereen boos.'

