Hagenaar 'Sjef van Oekel' wordt onderwerp documentaire, reeds! Dolf Brouwers alias Sjef van Oekel (Foto: ANP)

DEN HAAG - Wie wil er mee betalen aan een documentaire over Dolf Brouwers? Hij maakte in de jaren 70 grensverleggende televisie en werd als Sjef van Oekel wereldberoemd in heel Nederland. François Boulangé, bekend van Lingo, en kunstenaar Rob 'Spekko' Spekking zijn groot fan en werken aan een documentaire over de Hagenaar met als titel 'Wat een succes!'. Maandagmiddag vertellen ze erover op Radio West.

Dolf Brouwers heeft een onmiskenbare bijdrage geleverd aan het culturele erfgoed van Nederland. Wie kent niet zijn uitspraken 'ik word niet goed', 'als het ware' en natuurlijk 'reeds!'. De initiatiefnemers vinden het hoog tijd dat er een documentaire van hun idool komt, maar dat kost geld. Verschillende producenten waren enthousiast, maar er kwam niets van de grond. Daarom zijn Boulangé en Spekking een crowdfundinsgactie gestart om 'Wat een succes!' te financieren. Er is 55.000 euro nodig voor de productie van de documentaire. De geldschieters kunnen een originele tegenpresentie verwachten, afhankelijk van de hoogte van het bedrag.

Sjef van Oekel uitgenodigd door Willem-Alexander Dolf Brouwers was als Sjef van Oekel zo populair dat hij destijds zelfs op de feestjes van Prins Willem-Alexander werd uitgenodigd. Boulangé en Spekking tonen het leven van Dolf aan de hand van foto's, videobeelden en natuurlijk veel interviews met mensen uit die tijd. Imitator Rob Spekking kruipt in de huid van Van Oekel en geeft zo geestig commentaar op zijn eigen leven, maar ook op alle uitspraken die in de interviews gedaan worden. De erven Dolf Brouwers werken overigens mee aan de documentaire en stellen zijn complete archief ter bechikking.

Op de radio De documentairemakers praten maandagavond tussen 18.00 en 19.00 uur in Studio Haagsche Bluf over hun crowdfundingsactie met Tjeerd Spoor.