Autorit met sportwagen eindigt ondersteboven in de plomp De gecrashte Honda S2000 wordt uit het water getakeld (Foto: AS Media) Alleen de wielen van de sportwagen steken boven het water uit (Foto: MediaTV)

OUD ADE - Een autorit over de Leidseweg in Oud Ade is maandagochtend geëindigd met een nat pak voor de inzittenden. Twee mannen reden door nog onbekende oorzaak met hun auto het water in. De auto ging kopje onder, de mannen bleven ongedeerd.

Volgens omstanders ging het om twee mannen van een autobedrijf, die een proefrit zouden maken in een sportwagen. Medewerkers van het naastgelegen aannemersbedrijf Gebr. van der Poel hoorden de klap toen de auto crashte en gingen meteen kijken. 'Het ongeluk heb ik niet gezien, maar ik heb de klap gehoord,' vertelt Annelies, die bij het bedrijf aan het werk was. 'Ze mogen blij zijn dat ze er zo goed vanaf zijn gekomen.' De twee mannen, die op de wal waren geklommen, heeft ze binnen opgevangen en een droge handdoek gegeven. 'Ze waren erg geschrokken, dat kon ik duidelijk zien.' Het gecrashte voertuig ligt ondersteboven in het water. Alleen de wielen steken boven het wateroppervlak uit. Een bergingsbedrijf is ter plaatse om het wrak uit de vaart te tillen.