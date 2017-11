Sociale Supermarkt zoekt spierballen ofwel beladers

DEN HAAG - In Den Haag Zuidwest rijdt binnenkort een wel heel bijzondere winkel langs de uitgiftepunten van de Voedselbank: 'Kies! Sociale Supermarkt'. Klanten van de Voedselbank kunnen hier zelf kiezen welke producten ze willen meenemen. De Sociale Supermarkt is nog hard op zoek naar beladers.

Zelf keuzes maken, hoe belangrijk is dat in het leven! Bij de Sociale Supermarkt kunnen klanten van de Voedselbank voortaan zelf hun pakket samenstellen en hun boodschappen uitzoeken. De winkel is een initiatief van Stek en Voedelbank Haaglanden.

'Het idee achter de Sociale Supermarkt is dat mensen gestimuleerd worden hun talenten te ontdekken, zodat ze ook in de rest van hun leven andere keuzes kunnen maken', vertelt Mariet Herlee van de Sociale Supermarkt. De winkel zal om te beginnen een aantal dagdelen van de week door Den Haag Zuidwest rijden.





Aanpakker gezocht

De Sociale Supermarkt is op zoek naar een vrijwilliger die graag zijn handen uit de mouwen steekt. Het is een vrijwilligersbaan voor 4 uur per week en je taak is om boodschappen in te laden en te helpen in de winkel.

Je wordt niet zomaar in het diepe gegooid. 'Voordat je aan de slag gaat krijg je een training van twee dagen en een cursus voedselveiligheid. Je werkt in een prima sfeer en je leert nieuwe mensen en nieuwe situaties kennen', aldus Mariet Herlee.

Lijkt het je wel wat? Mail naar superdebby@omroepwest.nl