'Rijswijk moet conferentie Palestijnen tegenhouden'

RIJSWIJK - Beter voor Rijswijk wil opheldering van burgemeester Michel Bezuijen over een conferentie van Palestijnen die binnenkort wordt gehouden in Event Plaza. De lokale partij is bezorgd over de veiligheid rond de evenementenhal. 'Dit is een veiligheidskwestie, er zijn veel pro- en antigroeperingen in de Palestijnse zaak, dus voor je het weet heb je een tegendemonstratie.'

Van acht tot tien december is er in Rijswijk een conferentie van de European Alliance in Defence of Palestinian Detainees, een in Duitsland gevestigde organisatie die zich inzet voor de vrijlating van Palestijnse gevangenen in Israël en de Westelijke Jordaanoever. Hun belangrijkste eis is de vrijlating van een man die in Israël is veroordeeld tot levenslang voor vijfvoudige moord.

Ed Braam van Beter voor Rijswijk maakt zich daar boos over: 'Het is te gek voor woorden dat er een conferentie wordt gehouden voor de bevrijding van een terrorist die volkomen terecht achter de tralies zit. Dit moet je niet willen in Rijswijk en Nederland.'



'Afblazen'

Braam heeft maandag vragen gesteld aan het College van B&W. 'Als de veiligheid in het gedrang is kan de burgemeester dit verbieden. Een conferentie voor terrorisme moet zo snel mogelijk van de kaart.' De conferentie wordt voor de vierde keer gehouden, vorige edities waren in Berlijn en Brussel.

De Beter voor Rijswijk-voorman wijst er op dat de samenkomst en tegendemonstratie van Eritreërs in juli van dit jaar ook maar net goed ging. 'En toen liepen er 200 politiemensen op 150 demonstranten.'