Poll: stem op jouw favoriete Rake Vraag

DEN HAAG - Jullie hebben de afgelopen dagen weer veel Rake Vragen ingestuurd, waarvoor hartelijk dank! Zou jij ook willen weten of station Zoetermeer Oost verdwijnt als station Lansingerland af is? Of vind je het interessanter hoe het staat met het fietsprobleem in de Grote Marktstraat in Den Haag? Of moeten we uitzoeken wat dat huisje toch is voor het Hagaziekenhuis? Je hebt nu de keus je stem te laten horen!

Er is veel gestemd op de vorige poll van Rake Vragen. De vraag: 'Waarom is destijds gekozen om Den Haag de regeringsstad te maken en niet Amsterdam?' heeft gewonnen met 120 van de 220 stemmen! Wij gaan met deze vraag aan de slag en het antwoord zie je binnenkort terug in een reportage. Laat ook je stem horen in de nieuwe poll en wij zoeken de winnende vraag uit!