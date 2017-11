Sint doet werkloze 50-plusser sollicitatiegesprekken cadeau

WESTLAND - Sinterklaas lijkt Joop van Asten dit jaar goedgezind. De werkzoekende Westlander deed vorige week een verlanglijstje in zijn schoen waarin hij vraagt om een nieuwe baan als transportplanner. Hij deelde zijn verlanglijstje op Facebook. Met effect: hij heeft deze week zes sollicitatiegesprekken. 'De reacties zijn overweldigend.'

De 53-jarige Wateringer raakte in september zijn baan kwijt en zit sindsdien werkloos thuis. Hij werkte ruim 25 jaar als transportplanner in de groente- en fruitsector. Sinds hij thuiszit, stuurde hij vijftien sollicitatiebrieven, maar zonder resultaat. 'Ik ben het helemaal zat om weer afwijzingen te krijgen en te horen dat ik te oud ben.'

Daarom besloot hij iets opvallends te doen. Hij brainstormde met zijn vrouw en samen bedachten ze om een baan op zijn verlanglijstje te zetten en dat te delen op Facebook.



'Lekker in beweging'

Het pakte goed uit, zijn bericht werd ruim 22.000 keer gedeeld en hij kreeg honderden reacties. Daartussen zitten naast vacaturetips ook uitnodigingen voor sollicitatiegesprekken. 'Ik ben nu alles aan het uitfilteren. Ik heb deze week zes gesprekken,' zegt de blije Westlander. Hij heeft goede hoop. 'We zijn lekker in beweging. Het is overweldigend.’