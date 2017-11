De actie Wij Knippen voor LINDA.foundation zoekt kappers in Zuid-Holland.

DEN HAAG - De actie 'Wij Knippen voor LINDA.foundation' zoekt kappers in Zuid-Holland. De kappers gaan gezinnen in armoede een gratis knipbeurt geven. Daarom doet Tanja Kroezen, ambassadeur van de landelijke kappersbranche ANKO, een oproep bij SuperDebby. Zij doet zelf ook mee aan de actie.

Eind dit jaar ontvangen 3.500 gezinnen in Nederland een bonnenpakket van LINDA.foundation, met daarin onder andere vier bonnen voor een gratis knipbeurt.

De gezinnen kunnen deze bonnen inleveren bij een deelnemende kapsalon in hun buurt. Zo worden landelijk in totaal 14.000 knipbeurten cadeau gedaan. 'Sommige mensen zijn al jaren niet meer in een kasalon geweest en vinden het echt een traktatie', zegt Tanja.

Kappersbezoekje

Ook in Zuid-Holland wonen duizenden gezinnen voor wie een kappersbezoekje niet vanzelfsprekend is. 'Er zijn al 117 kappers die meedoen aan de actie, maar er kunnen er altijd meer bij', zegt Tanja.

'Hoe meer kappers zich aanmelden voor deze actie des te beter. Alle deelnemende kappers worden door de ANKO in het zonnetje gezet en zijn straks te herkennen aan een speciale sticker op de deur', aldus Tanja.



Aanmelden

Saloneigenaren die graag hun steentje willen bijdragen, kunnen zich aanmelden via www.knippenvoorlindafoundation.nl