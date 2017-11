Dierenvriend Annet zoekt transporteur met hart voor dieren in Hongarije

Deel dit artikel:











PIJNACKER - Lekker wandelen met de hond of knuffelen met de poes. Niet in alle landen zijn ze zo lief voor dieren als in Nederland. Annet Verstolk van Stichting Dierenhulp Hongarije komt op voor dieren en kan de hulp van SuperDebby goed gebruiken.

Geschreven door Redactie SuperDebby

Ongeveer eens in de drie maanden gaat er een paar kuub aan hondenspullen vanuit Pijnacker richting Hongarije. Annet is een van de oprichters van de stichting Dierenhulp Hongarije en haar huis puilt uit van de hondenspullen. Het vervoeren van de spullen kost natuurlijk heel veel geld; het is de grootste kostenpost voor Annet. Om aan dat geld te komen verzint ze allerlei activiteiten, waaronder sponsorwandelingen over het Pieterpad. Transporteur en opslagruimte





Vanwege de hoge kosten zoekt de stichting een transporteur die geregeld naar Boedapest rijdt en die nog een plekje over heeft in zijn vrachtwagen. Ook zoekt Annet een oplsagruimte omdat haar huis helemaal uitpuilt van de hondenspullen. Ze zoekt daarom een droge opslagruimte, het liefst in de omgeving Pijnacker. Wil je Annet helpen en draag je de dieren net als zij een warm hart toe? Mail naar superdebby@omroepwest.nl