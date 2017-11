Brandweer vindt drugs in bedrijfspand in 's-Gravenzande

Brandweerlieden gaan de loods in (Foto: Regio15)

DEN HAAG - Een melding van een brand in een loods in 's-Gravenzande heeft geleid tot de vondst van verdovende middelen. Toen brandweerlieden met een cirkelzaag een deur van het bedrijfspand openden, zagen ze geen brand, zoals gemeld, maar wel een aantal verdachte objecten. Daarop werd besloten niet naar binnen te gaan.

Politiemensen vonden vervolgens in de loods aan de Nobelstraat zogenoemde versnijdingsmiddelen voor drugs. De verdovende middelen worden daarmee eerst gemengd voordat ze verkocht kunnen worden. In het pand bleek ook een vrouw aanwezig te zijn. Zij is aangehouden en naar een politiebureau gebracht voor verhoor, zegt een woordvoerder.

De Forensische Opsporing stelt een onderzoek in naar de herkomst van de gevonden drugs. De politiewoordvoerder benadrukt dat er geen drugslaboratorium in het bedrijfsgebouw zit.