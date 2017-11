Waar kan jij SuperDebby nog mee helpen? (November)

DEN HAAG - De maand november is weer bijna voorbij, tijd voor een terugblik. Er zijn deze maand veel mooie missies geslaagd. Maar er zijn ook nog wat missies die wat extra hulp kunnen gebruiken. Wat zou het leuk zijn als de volgende missies alsnog slagen!

1: Het Knagertje is op zoek naar nieuwe baasjes voor degoes

Bij knaagdierenopvang het Knagertje in Den Haag zijn maar liefst 95 degoes binnengebracht. De knaagdieren komen bij een Belgische vrouw vandaan die niet meer voor de dieren kon zorgen. Geertje van Kranen van het Knagertje is dringend op zoek naar nieuwe onderkomens voor de dieren.

Kan jij deze degoes een huisje geven? Of ken je iemand die dat wel wil? Klik hier voor meer informatie.

2: Voorleesexpress zoekt voorlezers voor kinderen met taalachterstand

Misschien weet je het nog van lang geleden of misschien zit je er nog middenin: je kind 's avonds voor het slapen voorlezen. Dat is ontzettend belangrijk, maar gebeurt in heel veel gezinnen niet vanwege een taalachterstand. Daarom zoekt de Voorleesexpress nieuwe voorlezers!

Wil je graag helpen? Klik dan hier voor meer informatie.

3: Corry zoekt blauwe eetkamerstoelen voor haar zoon

Als ze bij haar zoon is, is lekker zitten er niet echt bij. De stoelen die hij heeft zitten voor geen meter, zegt moeder Corry Duursma. Ze zijn zo oud en versleten dat hij toe is aan nieuwe. 'Ik ga het regelen', zegt Corry. Ze is op zoek naar blauwe eetkamerstoelen van het merk Sydey van Ikea.

Kan jij Corry helpen? Klik dan hier.

4: Pop- en musicalkoor in Pijnacker-Nootdorp zoekt zangers

Je hoeft géén noten te kunnen lezen en géén stemtest te doen.... Bij het pop- en musical Koor Turnvoices uit Delfgauw gaat het vooral om de toewijding en gezellig samen zingen. Maar nu dreigt de organisatie de stekker eruit te trekken omdat er te weinig leden zijn.

Denk jij nu dat is wel wat voor mij! Klik dan hier.

5: Jong Perspectief in Pijnacker-Nootdorp zoekt maatjes voor jongeren

Even gezellig naar het strand gaan, een spelletje spelen of naar een sportclub gaan na schooltijd. Voor sommige jongeren ligt dit niet voor de hand. Stichting Jong Perspectief helpt deze jongeren en zoekt via SuperDebby nieuwe vrijwilligers voor hun maatjesproject.

Zou jij willen helpen? Klik hier voor meer informatie.