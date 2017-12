Basisschool De Eglantier zoekt dansende draak voor groots feest

DELFT - Rode lampionnen, dansende draken, vuurwerk, waar doet jou dat aan denken? Aan het Chinees Nieuwjaar natuurlijk! De Eglantier in Delft staat binnenkort helemaal in het teken van deze viering. Maar wat is dit feest zonder dansende draak? Via SuperDebby hopen ze die te vinden.

De Eglantier in Delft is een bassischool die haar lessen voor 30% in het Engels geeft. Dit komt omdat er veel kids vanuit verschillende culturen en achtergronden aansluiten bij deze school. Dankzij de TU Delft zijn er bijvoorbeeld veel gezinnen uit Amerika en Rusland die hun kinderen dan graag naar deze school brengen.

De school organiseert eens per jaar een groot internationaal feest. 'Op onze school willen wij ieder jaar aandacht besteden aan een internationale feestdag. Vorig jaar was dat St. Patrick's Day en op 18 Februari 2018 gaan wij met de leerlingen het Chinees Nieuwjaar vieren. We hebben daar leuke activiteiten voor bedacht en zullen de kinderen lesgeven over allerlei zaken die daarmee te maken hebben', aldus Yvonne Kaijer van werkgroep internationale feesten.



Chinese Draak gezocht

Om deze feestelijke dag helemaal in het teken van het Chinees Nieuwjaar te zetten zoekt de school een Chinese draak die wordt rondgedragen tijdens de viering van het nieuwe jaar. 'Het liefst zo'n hele grote. Het zou zo gaaf zijn als het hele schoolplein is versierd met een hoop bombari en er zo'n chinese draak over dat plein heen raast!'

Het huren van zo'n draak is een dure aangelegenheid en de school heeft weinig budget. 'We hebben een brief naar alle ouders gestuurd om rond te vragen, wie weet is er iemand die weer iemand kent.'

Ben jij in het bezit van zo'n draak of ken je een organisatie waarvan ze zo'n draak een keertje kunnen lenen?

Mail dan even naar superdebby@omroepwest.nl