Zilveren Schaats voor Sporttainmentcenter De Uithof

DEN HAAG - De Uithof heeft de Zilveren Schaats in de wacht gesleept. Deze wisselprijs wordt uitgereikt aan organisaties die zich inspannen voor het behoud van de schaatssport.

De Zilveren Schaats is in 1893 vervaardigd en werd destijds uitgereikt aan de voorzitter van de Zuid-Hollandsche Ysbond. Zijn familie schonk de schaats vervolgens in 1953 aan het KNSB Gewest Zuid-Holland, tijdens de viering van het 60 jarige bestaan . Sinsdien wordt de Zilveren Schaats uitgereikt. In 2013 was de Gemeente Waddinxveen de laatste ontvanger van deze prijs.

De Uithof krijgt de wisselprijs voor haar volhardendheid en betrokkenheid om het schaatsen op de kaart te houden voor de regio. De Stichting Uithof Schaatsbelangen heeft het afgelopen jaar veel schoolkinderen op het ijs weten te krijgen. Ook kwetsbare groepen en mensen met een beperking kunnen volop gebruik maken van het ijs.



Enorme opsteker

Directeur Eugène de la Croix is trots op de prijs: 'Deze prijs is een enorme opsteker voor alle betrokkenen en personeel van De Uithof! Mede door en vooral dankzij hun heb ik deze prijs in ontvangst mogen nemen. Ook de Gemeente Den Haag mag niet onvermeld blijven. Dankzij hun medewerking hebben wij veel mogelijk gemaakt de afgelopen jaren'.