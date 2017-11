Deel dit artikel:











Wat doe je wel en niet op internet? Haagse klas is mediawijste Groep 8A van de Statenkwartierschool in Den Haag (Foto: Omroep West)

DEN HAAG - Groep 8A van de Statenkwartierschool in Den Haag is de mediawijste basisschoolklas van Nederland. Vorige week hebben ruim 150.000 leerlingen uit groep 7 en 8 het grootste mediawijsheidproject van Nederland gespeeld: MediaMasters. Hierbij leren kinderen spelenderwijs over de kansen en gevaren van media.

Via een interactieve game komen leerlingen er bijvoorbeeld achter wat het met je doet als je via sociale media wordt gepest. De klas die daarmee de meeste punten vergaarde werd tot winaar gekroond. De hoofdpersoon uit de game, een soort joker, kwam de prijs uitreiken: een oorkonde, taart en een dagje Hilversum. Voor de generatie jongeren die nu opgroeit, is de aanwezigheid van internet en digitale media vanzelfsprekend. Veel van de vaardigheden die nodig zijn om goed met deze media om te kunnen gaan, doen ze dan ook als vanzelf op. In hun vrije tijd, alleen of met leeftijdsgenootjes. Deze generatie kijkt vaak met veel zelfvertrouwen naar het eigen mediagedrag.

Handig is nog niet wijs Maar handig met media, maakt nog niet mediawijs. Wanneer film je iemand bijvoorbeeld wel en niet? Hoe ver kan een YouTuber gaan die zich laat betalen? En wat doe je met vage berichten in je tijdlijn die misschien niet kloppen? Maar het belangrijkste vinden de kinderen van groep 8A: 'Pesten, dat moet je écht niet doen.'